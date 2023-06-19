В трех районах Волгограда началась укладка асфальта во дворах

В порядок приведут пришедшие в упадок придомовые территории Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Кировском, Советском и Дзержинском районах Волгограда во дворах уложат новый асфальт. Сейчас ремонт уже начался по дворах дома № 56 на улице Землячки; домов №1-7 на улице Закавказской, а также и на придомовой зоне объединяющей дома №9, 15 и 17 на улице Даугавской и у дома №77 на проспекте Университетском. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города-героя.

Также одновременно ведется ремонт дворов идет по следующим адресам: проспект Ленина, 225, 227, улица Быкова, 7, улица Огарева, 21, 21а и 23, Козловская, 22 и 24, Социалистическая, 27, 29 и 31, Пролетарская, 11-23. Сейчас там устанавливают новый бортовой камень. Еще на девяти объектах разных продолжается демонтаж изношенного покрытия.

В этом году в порядок приведут проезжие части во дворах, объединяющих 94 многоэтажки, где проживают порядка 25 тысяч волгоградцев.