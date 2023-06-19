Под Волгоградом владельцу квартиры по ошибке выставили большой счет за воду

Прокуратура защитила права собственника Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгоградской области прокуратура помогла защитить права владельца квартиры, которому по ошибке выставили долг за воду в размере 12 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, благодаря вмешательству прокурора коммунальщики сделали перерасчет жителю Камышина.

Мужчина проживает в многоэтажном доме №17 на улице Леонова. В марте 2023 года УК ООО «Лучший город» прислала квитанцию об оплате воды в размере 12 тысяч рублей.

- В рамках произведенного перерасчета оплаты возвращено порядка 12 тысяч рублей. Также по представлению прокурора сотрудник, допустивший ошибочное начисление оплаты в завышенном размере, привлечен к дисциплинарной ответственности, - уточнили в прокуратуре.