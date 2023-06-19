Около 3,5 тыс. волгоградцев ежемесячно получают ежемесячно денежную выплату

Получают выплаты определенные категории граждан Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгоградской области более 3500 жителей получают каждый месяц выплаты. Как правило, в эту категорию граждан относятся ветераны, инвалиды и пострадавшие от радиации лица.

Исключение составляют граждане, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС или при испытаниях на Семипалатинском полигоне. Они получают две выплаты и в регионе более 1400 таких получателей.

В ежемесячную денежную выплату входит набор услуг, который можно получить деньгами или в натуральном выражении. С февраля 2023 года ее размер составил 1469,74 рублей в месяц.