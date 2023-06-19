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НовостиОбщество19 июня 2023 12:32

Около 3,5 тыс. волгоградцев ежемесячно получают ежемесячно денежную выплату

Отдельные категории граждан ежемесячно получают двойные выплаты
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Получают выплаты определенные категории граждан

Получают выплаты определенные категории граждан

Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгоградской области более 3500 жителей получают каждый месяц выплаты. Как правило, в эту категорию граждан относятся ветераны, инвалиды и пострадавшие от радиации лица.

Исключение составляют граждане, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС или при испытаниях на Семипалатинском полигоне. Они получают две выплаты и в регионе более 1400 таких получателей.

В ежемесячную денежную выплату входит набор услуг, который можно получить деньгами или в натуральном выражении. С февраля 2023 года ее размер составил 1469,74 рублей в месяц.