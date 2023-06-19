Под Волгоградом мужчина провел сутки рядом с забитой до смерти сожительницей

СК возбудил уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи выясняют обстоятельства жуткого убийства в Волгоградской области. 53-летнего мужчину подозревают в расправе над 44-летней сожительницей, рядом с телом которой он провел практически сутки, не подозревая, что та мертва. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 13 июня в городе Дубовка на улице Санджирова.

- В процессе застолья между сожителями произошла бытовая ссора, в ходе которой фигурант нанес женщине несколько ударов в область головы, от которых она упала. При этом только на следующий день он заметил, что женщина не подает признаков жизни, о чем сообщил ее родственникам, - уточнили в следкоме.

Как установили эксперты, женщина умерла от травмы головы. В настоящий момент следователи собирают доказательства.