На севере Волгограда женщина за рулем иномарки сбила 14-летнего школьника на электросамокате

Полиция призывает соблюдать ПДД. Фото: Александр ПАНОВ

14-летний школьник на электросамокате попал под колеса машины 18 июня в северной части Волгограда. Авария произошла в Краснооктябрьском районе в 16.00 на проспекте Металлургов, напротив дома №1. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД, в тот вечер 32-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» не заметила мальчика на проезжей части.

- Водитель совершила столкновение с электросамокатом под управлением 14-летнего школьника, который переезжал проезжую часть дороги по пешеходному переходу, - уточнили в полиции региона.

Мальчик получил травмы, его пришлось госпитализировать в больницу.