На полигоне под Волгоградом состоялись танковые учения на Т-90А

Фото: пресс-служба ЮВО.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области состоялись танковые учения на Т-90А с участием танкистов-мотострелков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, экипажи выполнили упражнения по стрельбе штатными снарядами. В учениях задействованы профессиональные наводчики.

- Танковые экипажи выполняют стрельбу из всех видов вооружения боевых машин различными способами – с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий, с совершением маневра на запасную позицию в дневное и ночное время суток, - уточнили в военном ведомстве.

Танкисты могут поразить цель на расстоянии до 2,5 километров. Во время учений механики-водители также оттачивали навыки управления техникой в экстремальных условиях.