Под Волгоградом ребенок отравился волчьей ягодой

Ребенок в больнице. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

В Волгоградской области ребенок попал в больницу, отравившись волчьей ягодой. Восьмилетний мальчик из Фроловского района из любопытства попробовал опасные плоды и почувствовал себя плохо.

Ему вызвали скорую, госпитализировали сначала в районную больницу, где врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Затем пациента перевезли в Волгоград.

- Ребёнок госпитализирован в токсикологическое отделение ГКБ СМП №25, состояние стабильное, ближе к удовлетворительному, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.