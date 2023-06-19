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НовостиПроисшествия19 июня 2023 8:44

Под Волгоградом ребенок отравился волчьей ягодой

Мальчик находится в больнице под наблюдением врачей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Ребенок в больнице.

Ребенок в больнице.

Фото: из личного архива Виктора Фролова.

В Волгоградской области ребенок попал в больницу, отравившись волчьей ягодой. Восьмилетний мальчик из Фроловского района из любопытства попробовал опасные плоды и почувствовал себя плохо.

Ему вызвали скорую, госпитализировали сначала в районную больницу, где врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Затем пациента перевезли в Волгоград.

- Ребёнок госпитализирован в токсикологическое отделение ГКБ СМП №25, состояние стабильное, ближе к удовлетворительному, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.