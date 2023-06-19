В регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области введен оранжевый уровень опасности в связи с высоким риском возникновения пожаров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Гидрометцентра России, период предупреждения продлится с 19 по 20 июня включительно. Сегодня самый пик придется на первую половину дня.

- В отдельных восточных районах области чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса (ОЯ). В отдельных северо-восточных и в отдельных центральных районах -высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса (НЯ), - уточнили специалисты Гидрометцентра РФ.

Добавим, что в северо-западной части региона будет стоять сильная почвенная засуха. При этом в других районах вероятны грозы и ливни. Ветер усилится до 25 метров в секунду.