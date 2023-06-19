Шесть человек в Волгоградской области заразились иксодовым клещевым боррелиозом

Клещи все чаще нападают на волгоградцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области с начала сезона клещи продолжают атаковать жителей региона. С начала года с жалобами по поводу их укусов обратились к медикам уже 1326 человек, 159 – за минувшую неделю., сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Роспотребнадзоре.

Шестеро жителей Волгоградской области заразились иксодовым клещевым боррелиозом или болезнью Лайма. Пока эту заразу подхватили жители областного центра и Суровикинского района.

Чтобы защититься от клещей и не заразиться Крымской геморрагической лихорадкой, иксодовым клещевым боррелиозом и туляремией, специалисты советуют носить закрытую одежду, находясь на природе или ухаживая за животными. Также стоит использовать специальные спреи.