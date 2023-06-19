В Волжском в реке Ахтуба ищут тело 17-летнего подростка

СК организовал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со вчерашнего вечера в реке Ахтуба в Волжском ведутся поиски тела 17-летнего подростка. Водолазы спасательной службы беспрерывно исследуют воду, поиски продолжаются и на суше. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 18 июня юноша купался в реке вместе с подругой на городском пляже на улице Набережной 4Б. Примерно в пять вечера он ушел под воду. Девушку сразу же сообщила об этом спасателям.

- Дежурившие на пляже спасатели не смогли найти его в воде. В ходе осмотра места происшествия на берегу обнаружены одежда и его личные вещи, - уточнили в следкоме региона.

Следственный комитет организовал проверку. Спасатели продолжают поиски.