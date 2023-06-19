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НовостиОбщество19 июня 2023 6:29

Треть волгоградцев ищут работу менеджера по продажам

Служба исследований hh.ru назвала востребованные вакансии
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Треть волгоградцев ищут работу менеджера по продажам

Треть волгоградцев ищут работу менеджера по продажам

Фото: "КП" Архив

19 июня служба исследований hh.ru назвала самые востребованные вакансии у жителей Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе онлайн-платформы, из 43 тысяч резюме от волгоградцев треть ищут работу менеджером по продажам.

В сфере рабочего персонала хотели были трудиться 18% сотрудников. Еще 16% соискателей ищут вакансии в сервисном обслуживании. В топ-5 вошли специалисты в сферах строительства, транспорта, розничной торговли. А вот в сфере страхования хотели бы работать лишь 1% от общего числа.

- В целом активность соискателей по итогам мая 2023 года снизилась на 8% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Более активно стали искать работу лишь 4 профессиональных категории: менеджмент, инвестиции, информационные технологии, реклама, - отметили эксперты.

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