Треть волгоградцев ищут работу менеджера по продажам Фото: "КП" Архив

19 июня служба исследований hh.ru назвала самые востребованные вакансии у жителей Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе онлайн-платформы, из 43 тысяч резюме от волгоградцев треть ищут работу менеджером по продажам.

В сфере рабочего персонала хотели были трудиться 18% сотрудников. Еще 16% соискателей ищут вакансии в сервисном обслуживании. В топ-5 вошли специалисты в сферах строительства, транспорта, розничной торговли. А вот в сфере страхования хотели бы работать лишь 1% от общего числа.

- В целом активность соискателей по итогам мая 2023 года снизилась на 8% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Более активно стали искать работу лишь 4 профессиональных категории: менеджмент, инвестиции, информационные технологии, реклама, - отметили эксперты.

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