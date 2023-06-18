Под Волгоградом 14-летний подросток утонул на глазах своего друга

Подростки пошли на речку вдвоем Фото: Юлия Данильченко

В городе Волжский Волгоградской области на «Козьем» пляже утонул 14-летний юноша. Вместе со школьником купаться на реку пошел его друг, который не смог спасти своего товарища, но видел его гибель. Эту информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

— 18 июня в следственный отдел по городу Волжский поступило сообщение об исчезновении 14-летнего подростка, который ушел со своим другом купаться на реку Ахтуба в поселке Рабочий, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Придя на пляж, подросток скрылся под воду и уже не вынырнул. Его товарищ видел, что друг тонет, но ничем не мог ему помочь. В пресс-службе волгоградского следкома уточнили, что в ходе поисковых мероприятий тело подростка нашли без повреждений и признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления. По делу организована проверка.