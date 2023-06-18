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НовостиОбщество18 июня 2023 14:26

Новая неделя в Волгоградской области начнется с +7 градусов

Резкое похолодание придет в отдельные районы региона
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Понедельник выдастся ветренным и не особо теплым

Понедельник выдастся ветренным и не особо теплым

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волгоградскую область придет похолодание в начале новой недели. Понедельник обещает быть ветреным и прохладным, в отдельных районах в ночное время возможно понижение температуры до +7 градусов. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

В понедельник, 19 июня, в регионе переменная облачность. Ветер северного направления 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +10...+15 градусов, а в отдельных муниципалитетах при прояснении возможно похолодание до +7 градусов. Но уже днем воздух прогреется до +22...+27 градусах.

В Волгограде осадков также не предвидится, ночью вероятно похолодание до +13, днем воздух прогреется до +26 градусов.