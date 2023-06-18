Массовая драка волгоградцев возле элитного ЖК попала на видео

Стоп-кадр из видео телеграм-канала "Жесть Волгограда"

Минувшей ночью на западе Волгограда произошла массовая потасовка, которую засняли на телефон случайные очевидцы. Чуть позже видео с дракой на Анграском разошлось по различным социальным сетям. - Гулял около ЖК Романов. Снимал красивый город на камеру и случайно в кадр попали какие-то люди с криками... Город засыпает, просыпается мафия, - пишет автор видео.

И действительно – на кадрах видно как небольшая группка людей, среди которых есть как мужчины, так и женщины, громко кричит, используя ненормативную лексику. Один из мужчин бьет ногами лежащего на земле неизвестного, слышатся крики: «Успокойся». На втором видео видно, что конфликт уже разрешился, лишь двое мужчин пытаются друг друга повалить на траву. Пользователи соцсетей отреагировали на эту перепалку весьма иронично: «Люди избавляются от напряжения как умеют, что пристали?», «От мошек и комаров спасали, зачем полицию сразу».

К слову, в ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что на место происшествияи действительно выезжал наряд полиции.

— Драка между двумя мужчинами. От обращения за медпомощью отказались, претензий к друг другу не имеют. Проводится проверка, — добавили в областном главке.

Что стало причиной конфликта с таким большим количеством зрителей – остается загадкой.