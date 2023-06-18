Волгоградские врачи спасли беременную женщину от редкого аутоиммунного осложнения

Благодаря врачам, женщине удалось родить здоровую малышку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде врачи областной клинической больницы № 1 совершили настоящее чудо – им удалось спасти беременную Яхиту Сулейманову от редкого и тяжелого аутоиммунного осложнения. Женщина попала в реанимацию на сроке в 20 недель, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Облздрава.

У Яхиты Сулеймановой обнаружилась тяжелое и редкое осложнение - аутоиммунная гемолитическая анемия. Проявлялась она в головокружении, слабости, одышке и отеках. Женщину стало беспокоить состояние ее будущего ребенка, и она обратилась к врачам.

Гинекологам пришлось провести телемедицинские консультации со специалистами из НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. На протяжении 12 недель врачи проводили интенсивную медикаментозную терапию и сделали более 20 трансфузий компонентов крови.

Постепенно состояние Яхиты улучшилось, и на 32-33 неделе она родила здоровую девочку. Сейчас малышка находится с мамой, они обе идут на поправку и готовятся к выписке.