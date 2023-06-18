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НовостиПроисшествия18 июня 2023 10:36

В Волгограде полицейские выявили пятерых незаконно находящихся в России мигрантов

15 иностранцев работали без разрешения на работу
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Проверку документов у мигрантов полицейские устроили прямо во время их работы в поле

Проверку документов у мигрантов полицейские устроили прямо во время их работы в поле

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сотрудники полиции обнаружили мигрантов, которые незаконно работали на землях неподалеку от поселков Рахинка и Верхнепогромное. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

С проверкой документов правоохранительные органы нагрянули в момент работы мигрантов в полях. Полицейским удалось установить, что у 15 иностранцев не было разрешения на работу, а пятеро из них вообще находились в России незаконно.

Всех нарушителей привлекли к ответственности, работодатели, предоставившие иностранным гражданам работу, устанавливаются.