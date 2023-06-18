В Волгограде простились с погибшей по пути в зону СВО девушкой-медиком

ФОТО: телеграм-канал "Ритуальный патруль"

Сегодня, 18 июня, в городском ритуальном комплексе Волгограда простились с 41-летней Нелли Нестеровой. Женщина была прапорщиком медицинской службы и погибла в ДТП, когда направлялась в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «Ритуальный патруль».

Нелли Нестерова погибла 15 июня в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, выполняя обязанности, связанные с несением службы в зоне спецоперации. Женщина доставляла медикаменты и перевязочные материалы к линии соприкосновения.

Похоронили прапорщика медицинской службы на Ворошиловском кладбище, в День медицинского работника.