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НовостиОбщество18 июня 2023 8:59

В Волгограде простились с погибшей по пути в зону СВО девушкой-медиком

Женщину похоронили в День медицинского работника
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
ФОТО: телеграм-канал "Ритуальный патруль"

ФОТО: телеграм-канал "Ритуальный патруль"

Сегодня, 18 июня, в городском ритуальном комплексе Волгограда простились с 41-летней Нелли Нестеровой. Женщина была прапорщиком медицинской службы и погибла в ДТП, когда направлялась в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «Ритуальный патруль».

Нелли Нестерова погибла 15 июня в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, выполняя обязанности, связанные с несением службы в зоне спецоперации. Женщина доставляла медикаменты и перевязочные материалы к линии соприкосновения.

Похоронили прапорщика медицинской службы на Ворошиловском кладбище, в День медицинского работника.