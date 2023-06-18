Подозрительно кружащий самолет заметили под Волгоградом

Самолет приземлился в волгоградском аэропорту Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне вечером, 17 июня, в Иловлинском районе заметили в небе самолет, который, делал дополнительные круги. Странные маневры не на шутку напугали жителей Волгоградской области, и они бросились обсуждать это явление в соцсетях. Однако в пресс-службе волгоградского аэропорта объяснили непонятные действия воздушного судна.

По словам представителей аэропорта, дополнительные круги пилоту самолета пришлось делать из-за ухудшения погодных условий. Из-за грозы самолет авиакомпании «Победа» находился в зоне ожидания. Но как только погода наладилась, лайнер благополучно приземлился в аэропорту.