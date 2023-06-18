Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2023 8:59

Подозрительно кружащий самолет заметили под Волгоградом

Перед тем, как приземлиться, воздушное судно сделало несколько кругов
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Самолет приземлился в волгоградском аэропорту

Самолет приземлился в волгоградском аэропорту

Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне вечером, 17 июня, в Иловлинском районе заметили в небе самолет, который, делал дополнительные круги. Странные маневры не на шутку напугали жителей Волгоградской области, и они бросились обсуждать это явление в соцсетях. Однако в пресс-службе волгоградского аэропорта объяснили непонятные действия воздушного судна.

По словам представителей аэропорта, дополнительные круги пилоту самолета пришлось делать из-за ухудшения погодных условий. Из-за грозы самолет авиакомпании «Победа» находился в зоне ожидания. Но как только погода наладилась, лайнер благополучно приземлился в аэропорту.