В Волгограде ищут водителя, сбившего на пешеходном переходе 22-летнюю девушку

Водитель объявлен в розыск Фото: Иван ВИСЛОВ

В центре Волгограда неизвестный водитель сбил 22-летнюю девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Скрывшийся с места ДТП водитель находится в розыске. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Около двух часов ночи 17 июня две девушки переходили по «зебре» дорогу напротив дома № 5 по улице Новороссийской. Из-за поворота неожиданно вылетел потерявший управление внедорожник и сбил одну девушку.

Пострадавшая девушка получила травмы и обратилась в медучреждение. Водитель скрылся с места аварии, ведётся его розыск.