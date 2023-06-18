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НовостиОбщество18 июня 2023 6:40

В Волгограде обсуждают полное закрытие скоростного трамвая

Жители предлагают альтернативные варианты для замены востребованного маршрута
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
На реконструкцию СТ закроется с июля 2023 года

На реконструкцию СТ закроется с июля 2023 года

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы в социальных сетях обсуждают закрытие линии скоростного трамвая на реконструкцию. Ремонтные работы начнутся уже с 1 июля 2023 года, и жители областной столицы предлагают альтернативные варианты по замене этого транспорта. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал общественник Сергей Островский.

- В МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» данное сообщение подтвердили, - заверил активист. – В связи с этим, предлагаю ввести специальный троллейбусный маршрут в границах «Спартановка – Памятник морякам-североморцам» следующих по первой продольной магистрали на период реконструкции линии СТ.

Также Сергей Островский предложил водителям трамваев на время реконструкции перейти на троллейбусы. А вот в качестве альтернативной замены автобусы и маршрутки общественник не рассматривает.

Стоит отметить, что изначально власти города полного закрытия СТ не обещали и говорили, что на следующем этапе трамваи будут ходить в границах остановки «Ельшанка» до «Европа Сити молл», как это было во время проведения Чемпионата мира в 2018 году.