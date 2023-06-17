В Волгограде второй раз отменили салют на День России

Салют отменили во второй раз подряд. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из-за сильного ветра фейерверк на День России в Волгограде перенесли на 17 июня. Но и он не состоится. Вновь виновата погода. Вечером на город хлынул ливень. Громыхала гроза, подул ветер. И салют снова решили отменить, во второй раз. Видно не судьба, говорят в ЦПКиО.

- Очень жаль, но порывы ветра не позволяют запустить фейерверк по правилам безопасности. Он снова переносится. На какой день - сообщим позже, рассказали в Центральном парке культуры и отдыха.

Тем временем, ливень в Волгограде превратился в легкий дождик. В небе уже не громыхает, ветер утих. Но решение уже принято. Да и волгоградцы в такую погоду предпочли оставаться дома, а не зажигать в парке.