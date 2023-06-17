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НовостиПроисшествия17 июня 2023 15:40

В ДТП с «Мерседесом» и «Киа» на юге Волгограда погиб водитель, в больнице годовалый малыш

В Волгограде семья разбилась в страшном ДТП на юге
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Водитель "Киа" выезжал на проспект.

Водитель "Киа" выезжал на проспект.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткое ДТП случилось вечером 17 июня на юге Волгограда. На проспекте Столетова столкнулись «Мерседес» и «Киа Рио». Машины сильно покорежило. Разбилась семья. На месте аварии погиб водитель «Киа», его годовалый ребенок в больнице. По предварительным данным, 28-летний мужчина выезжал на проспект и не уступил дорогу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- 28-летний водитель «Киа Рио», выезжая с прилегающей территории напротив дома 35 на проспекте Столетова, не уступил дорогу и совершил столкновение с «Мерседесом», - рассказали в ведомстве.

Сейчас за жизнь и здоровье малыша, который находился в «Киа», борются волгоградские медики. На месте аварии работают ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Обе машины серьезно пострадали.

Обе машины серьезно пострадали.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области