В ДТП с «Мерседесом» и «Киа» на юге Волгограда погиб водитель, в больнице годовалый малыш

Водитель "Киа" выезжал на проспект. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткое ДТП случилось вечером 17 июня на юге Волгограда. На проспекте Столетова столкнулись «Мерседес» и «Киа Рио». Машины сильно покорежило. Разбилась семья. На месте аварии погиб водитель «Киа», его годовалый ребенок в больнице. По предварительным данным, 28-летний мужчина выезжал на проспект и не уступил дорогу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- 28-летний водитель «Киа Рио», выезжая с прилегающей территории напротив дома 35 на проспекте Столетова, не уступил дорогу и совершил столкновение с «Мерседесом», - рассказали в ведомстве.

Сейчас за жизнь и здоровье малыша, который находился в «Киа», борются волгоградские медики. На месте аварии работают ГИБДД и следственно-оперативная группа.