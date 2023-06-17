Мари Краймбрери станет одним из хедлайнеров Дня молодежи в Волгограде. Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгограде организаторы объявили, кто из звезд выступит на концерте в День молодежи в первый день фестиваля #ТриЧетыре 23 июня 2023 года. Помимо «Ягоды-малинки» от Хабиба будет много других хитов. Среди хедлайнеров будут Анет Сай и бывшая участница групп «Ассорти» и «#2Маши» Мария Зайцева. Будет и «Мне так хорошо» с Мари Краймбрери.

Концерт с участием звездной четверки - Хабиб, Анет Сай, Мария Зайцева и Мари Краймбрери - завершит первый соревновательный день фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде 23 июня 2023 года. В День молодежи на сцене будут другие не менее известные исполнители, обещают устроители.