Салют устроят у колеса обозрения. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В выходные 17 и 18 июня 2023 года волгоградцев ждут яркие развлечения в Центральном парке культуры и отдыха. В программе мероприятий - дискотеки, концерты, фейерверк и пенные вечеринки. Салют 17 июня 2023 года прогремит в Волгограде в ЦПКиО вместо отмененного на День России 12 июня, сообщили в парке. Начнется праздничный фейерверк в 22.00.

С утра в субботу, 17 июня 2023 года в ЦПКиО Волгограда прошел Олимпийский день с красочным забегом. Вечером с 16 часов на сцене выступит цирковая студия , продолжит программу мероприятий концерт в 17.00, дискотека с Dj Dark в 20.00 и финальным аккордом станет праздничный фейерверк в 22.00.

В воскресенье, 18 июня 2023 года, для тех, кто не боится жары в полдень начнется танцевальный сет у главной сцены, а в 18.00 - дискотека в бассейне «Лагуна».