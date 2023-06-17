333 точки с напитками и мороженым откроют в Волгограде

Пока кваса на улицах не видно. Фото: Олег Укладов

Во всех районах Волгограда в июне 2023 года открываются точки по продаже напитков и мороженого. Всего в утвержденную схему размещения НТО в этом году включили 333 такие торговые точки - на 30 больше, чем ранее. Все объекты в схеме нестационарных торговых объектов соответствуют необходимым условиям и требованиям безопасности, заявляют в мэрии.

- Торговые точки открываются по мере готовности предпринимателей, - рассказали чиновники.

При этом обещают, то по большей части на таких точках будут продавать местное мороженое и напитки. Больше всего их будет в центре (68) и в Красноармейском (61). Следом идут Красный (52), Дзержинский (47), Ворошиловский (40) и Тракторозаводский (32). А вот в Советском и Кировском всего по полтора десятка. Работать они смогут вплоть до октября.

С приходом жары в Волгограде традиционно мороженое и квас пользуются большим спросом. Вот только если мороженое можно купить почти везде, то кваса на розлив на улицах в этом году не видно. Его приходится покупать в бутылках и в магазинах.