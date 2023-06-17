19-летняя пассажирка пострадала в ДТП с троллейбусом на севере Волгограда

В троллейбусе после столкновения упала юная пассажирка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Иномарка врезалась в троллейбус №9 днем 16 июня в Краснооктябрьском районе Волгограда возле остановки Ополченская. 24-летний водитель «Ситроен С4» не уступил дорогу общественному транспорту. В результате столкновения в салоне троллейбуса получила травмы при падении 19-летняя пассажирка, сообщили в региональном главке МВД.

- В больницу доставлена получившая травмы 19-летняя пассажирка, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки ехал в сторону ТЗР. При перестроении он не уступил дорогу «рогатому» и столкнулся с попутным троллейбусом, который шел по маршруту.