Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2023 8:56

19-летняя пассажирка пострадала в ДТП с троллейбусом на севере Волгограда

Девушку увезли в больницу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В троллейбусе после столкновения упала юная пассажирка.

В троллейбусе после столкновения упала юная пассажирка.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Иномарка врезалась в троллейбус №9 днем 16 июня в Краснооктябрьском районе Волгограда возле остановки Ополченская. 24-летний водитель «Ситроен С4» не уступил дорогу общественному транспорту. В результате столкновения в салоне троллейбуса получила травмы при падении 19-летняя пассажирка, сообщили в региональном главке МВД.

- В больницу доставлена получившая травмы 19-летняя пассажирка, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки ехал в сторону ТЗР. При перестроении он не уступил дорогу «рогатому» и столкнулся с попутным троллейбусом, который шел по маршруту.