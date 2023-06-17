В Волгограде после 19 июня отключат горячую воду в 3 районах

Искупаться в ванной не получится две недели. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В трех районах Волгограда с 19, 22 и 23 июня отключат горячую воду. Во второй половине июня 2023 года к коммунальным страдальцам, которым придется пользоваться водогрейками или мыться в тазике, присоединятся жители нескольких десятков домов в Тракторозаводском, Центральном и Ворошиловском районах. Самые масштабные отключения запланированы на Тракторном, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».

В Центральном районе горяченькую на следующей неделе отключат всего в паре домов с 19 по 30 июня 2023 года – на Краснознаменской, 7 и Ленина, 25. В Ворошиловском районе с 20 июня по 3 июля купаться в тазиках таже будут обитатели двух домов – на Циолковского, 2 и Калинина, 11.

В Тракторозаводском районе Волгограда горячую воду отключат также на две недели – с 22 июня по 5 июля 2023 года. Затронет плановая приостановка ГВС улицы Героев Тулы, Шипки, Колумба и Гидростроителей. А с 23 июня по 6 июля к ним присоединятся жители домов и общежитий на улицах Лодыгина, Ушакова и Тракторостроителей.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде в июне 2023 года: адреса, даты.