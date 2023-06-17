В Волгограде разыскивают водителя, который сбил 18-летнюю девушку на Красном

Девушка в больнице, водитель в розыске. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде полицейские разыскивают неизвестного пока водителя, который днем 16 июня сбил 18-летнюю девушку на улице Воссоединения в Краснооктябрьском районе и скрылся с места ДТП, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

ДТП на улице Воссоединения произошло около 14.15 в пятницу. Машина ехала в сторону улицы Менделеева от улицы Автономной, когда сбила вышедшую на дорогу пешехода. Девушка от наезда автомобиля получила серьезные травмы. Сейчас пострадавшая в больнице, а водитель в розыске.