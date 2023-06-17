Волгоградская область на ПМЭФ подписала соглашение с Астраханской

Это не первое соглашение на ПМЭФ. Фото: АВО

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 14-17 июня, два региона Нижней Волги – Волгоградская и Астраханская области подписали соглашение о торговом, экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ от 34 региона на ПМЭФ-2023 завизировала замгубернатора Анна Писемская, от Астраханской области - председатель правительства Олег Князев, сообщили в администрации региона.

Соседние регионы намерены развивать экономическую и гуманитарную интеграцию, расширять связи между предпринимателями, обмениваться успешными практиками, а также проводить совместные выставки, ярмарки и фестивали. Кроме того, чаще будут ездить к соседям на гастроли артисты.