В Волгоградской области Михайловку затопило после сильного ливня

Скрин видео тг-канала Михайловские посиделки

Непогода разбушевалась 16 июня в городе Михайловке Волгоградской области. После сильного ливня улицы и дороги райцентра оказались под водой. «Михайловка поплыла», - по соцсетям завирусилось видео летнего потопа.

На кадрах – реки вместо дорог, а автомобили практически как катера рассекают водную гладь. Уровень воды на некоторых улицах доходил до бамперов машин. Некоторые не смогли преодолеть такую преграду.

Тем временем, во Фролово ветер снес крышу кинотеатра.

Напомним, МЧС предупредило, что в отдельных районах Волгоградской области ливни с грозой, градом и сильным шквалистым ветром будут бушевать до конца суток 17 июня.