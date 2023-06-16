В Волгоградской области шквалистым ветром снесло крышу у здания кинотеатра

Кинотеатр в одночасье остался без кровли. ФОТО: администрация городского округа Фролово

Сегодня, 16 июня, около 14.00 на город Фролово Волгоградской области налетел сильный ветер и сорвал кровлю со здания местного кинотеатра. В срочном порядке была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, помогать восстанавливать крышу бросились жители города. Об этом инциденте сообщил глава города Фролово Василий Данков.

Жители города вышли на подмогу. ФОТО: администрация городского округа Фролово

- Поставлена задача: в кратчайший срок накрыть кинотеатр. Кровля отсутствует над кинозалом, где находится дорогостоящее оборудование, - объяснил глава в своем телеграм-канале.

Василий Данков также признает, что кровля изначально была сделана некачественно и об этом уже уведомили подрядную организацию.

- На крыше выполнялся ремонт, но работы требовались более основательные, - признается глава Фролово.

Кинотеатр временно закрыт. ФОТО: администрация городского округа Фролово

Власти города обещают, что в дальнейшем будет решаться вопрос о строительстве новой кровли. А кинотеатр на время приостановил свою работу.