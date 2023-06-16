Волгоградка Екатерина Чумакова получила 200 баллов на ЕГЭ-2023

Екатерина показала один из лучших результатов в регионе. ФОТО: комитет образования Волгоградской области

Одиннадцатиклассница школы №86 города Волгограда Екатерина Чумакова сдала на максимальный балл два предмета – русский язык и химию. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на комитет образования Волгоградской области.

Выпускница призналась, что не делала себе установку сдавать экзамены на высший балл, хоть это и было мечтой. Просто пришла, выложилась на максимум и ожидала результатов. И такой метод оказался действенным.

- Конечно, я рада, а кто был бы не рад? Но есть ощущение, что мои родители и учителя испытывают радость намного больше, чем я, - говорит Екатерина.

Тем, кто будет выпускаться в следующем году, девушка советует быть собой, развиваться и наслаждаться жизнью, а также обязательно составлять свой график для подготовки к экзаменам так, чтобы в нем находилось место отдыху. А пока Екатерине предстоит серьезное испытание – поступление медицинский университет.