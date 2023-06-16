В Волгограде создадут кампус «Школы 21» для обучения айтишников

Встреча прошла на полях ПМЭФ. Фото: администрация Волгоградской области.

Сбер станет партнером Волгоградской области в сфере развития ИТ-образования в регионе. Соглашение о сотрудничестве 16 июня 2023 года на площадке ПМЭФ подписали волгоградский губернатор Андрей Бочаров и Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Итогом подписанного соглашения станет создание в Волгограде кампуса «Школы 21». В нем будут обучать ИТ-специалистов и развивать технологии искусственного интеллекта. Высококвалифицированные кадры в сфере ИТ-технологий нужны предприятиям во всех отраслях экономики, отметили участники встречи. Необходимы айтишники также социальным и госучреждениям.

- «Школа 21», в которой уже учится более 4 тысяч человек, помогает преодолевать дефицит кадров в этой сфере. Мы заинтересованы в открытии кампуса в области и видим встречный интерес к этому проекту в регионе, — заявил на ПМЭФ-2023 Герман Греф.

Напомним также, что в Волгограде скоро появится и своя «силиконовая долина». В пойме реки Царицы строят технопарк от Сколково по примеру лучших технополисов мира.