Камышанин Александр Петренко погиб в зоне проведения СВО

ФОТО: телеграм-канал Администрации Камышина

В ходе специальной военной операции погиб житель города Камышин Волгоградской области Александр Петренко. Эта информация появилась в телеграм-канале Администрации Камышина.

- Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким искренние соболезнования. Вечная память Герою! – говорится в соцсетях.

Александр Петренко был кадровым военным и имел государственные награды. Он мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, но пал смертью храбрых. Александра Петренко похоронили на военном кладбище города.

Напомним, что в Камышине также простились с Вадимом Шереметом, который героически погиб в зоне проведения специальной военной операции.