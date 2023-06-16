В Волгограде ремонтировавший кровлю мужчина упал из-за теплового удара и разбился насмерть

Мужчина умер до приезда скорой помощи. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

В Волгограде проводится проверка по факту гибели 69-летнего мужчины, который разбился насмерть во время ремонта кровли. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе руководитель СО по Тракторозаводскому району Волгограда Артем Сурженко, трагедия произошла в производственном цехе, где погибший производил работы. Волгоградца нанял знакомый индивидуальный предприниматель.

Как рассказали следователи, мужчина залез на двухметровую высоту. На улице была тридцатиградусная жара. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения. Видно, как пенсионеру внезапно стало плохо. Он попятился назад и упал вниз, ударившись головой о бетонную отмостку и скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы. Известно, что у мужчины были проблемы с сердцем.

- По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - уточнили в следкоме.