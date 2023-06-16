Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июня 2023 12:54

В Волгограде ремонтировавший кровлю мужчина упал из-за теплового удара и разбился насмерть

СК организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчина умер до приезда скорой помощи.

Мужчина умер до приезда скорой помощи.

Фото: из личного архива Виктора Фролова.

В Волгограде проводится проверка по факту гибели 69-летнего мужчины, который разбился насмерть во время ремонта кровли. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе руководитель СО по Тракторозаводскому району Волгограда Артем Сурженко, трагедия произошла в производственном цехе, где погибший производил работы. Волгоградца нанял знакомый индивидуальный предприниматель.

Как рассказали следователи, мужчина залез на двухметровую высоту. На улице была тридцатиградусная жара. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения. Видно, как пенсионеру внезапно стало плохо. Он попятился назад и упал вниз, ударившись головой о бетонную отмостку и скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы. Известно, что у мужчины были проблемы с сердцем.

- По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - уточнили в следкоме.