В Волгограде фонтан между двумя университетами отремонтируют за 15 млн

Фонтану уже более полувека. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фонтан на бульварной части проспекта Ленина снова будет радовать прохладой студентов двух вузов и горожан, правда, уже следующим летом. Власти Волгограда приступили к ремонту гидросооружения между педагогическим и политехническим университетами. Мэрия в лице «Волгоградзеленхоза» объявила аукцион и готова заплатить исполнителю работ 15 миллионов 222 тысячи рублей. В свою очередь подрядчик должен иметь лицензию на работу с объектами культурного наследия. Уложиться ему предстоит за 150 дней с момента подписания контракта. То есть завершится восстановление уже глубокой осенью.

Заявки принимают до 23 июня. На основании проектно-сметной документации, которая ранее прошла госэкспертизу, подрядчик должен смонтировать современную систему водоснабжения, водоотведения, сливную решетку, поменять насадки, сообщает пресс-служба администрации города. Всю облицовку чаши, которая выполнена из гранита, обновят. Специалисты отреставрируют архитектурно-лепной декор в центре сооружения. Что-то уже утрачено за полувековую историю фонтана – недостающие элементы будут отливать заново в мастерских. Фонтан оборудуют новым современным насосным комплексом.

Напомним, ранее, в 2022 году, мэрия обновила всю пешеходную зону вдоль двух университетов и на бульваре между ними. Здесь обустроили велодорожки, посадили новые кустарники, повесили камеры и динамики паркового радио, поставили урны и скамейки в прогулочной зоне.