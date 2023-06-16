В зоне проведения СВО погиб Вадим Шеремет из Волгоградской области

Боец погиб, выполняя свой воинский долг Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В городе Камышин Волгоградской области простились с 36-летним Вадимом Шереметом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Это печальное известие подтвердили в администрации Камышина.

Вадим Шеремет окончил Камышинский технологический институт, в свое время служил в милиции, был участковым уполномоченным. В зону проведения специальной военной операции Вадим был направлен осенью прошлого года, на родине у него осталась семья.

Боец погиб с честью выполняя воинский долг. Редакция «Комсомольской правды – Волгоград» приносит глубочайшие соболезнования родственникам и близким Вадима Шеремета.