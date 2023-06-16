В Волгограде на видео попало столкновение двух «ВАЗов» в районе Мамаева кургана

За рулем старенькой "четверки" ехал пожилой водитель. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградцы обсуждают видео ДТП с двумя «ВАЗами», которое произошло накануне вечером в Центральном районе недалеко от Мамаева кургана. Камеры запечатлели, как в пять часов вечера 15 июня на 2-й Продольной «четырнадцатая» выписывала настоящие пируэты на дороге, в итоге протаранила авто на встречке и кубарем улетела с дороги. Как выяснилось, за рулем «ВАЗ-2114» находился водитель, едва получивший права.

18-летний молодой человек ехал со стороны Краснооктябрьского района в сторону телецентра. Проехав под путепроводом в районе Кубинской он начал вилять по дороге, пытаясь перестроиться то в один ряд, то в другой. Уходя от столкновения с остановившемся на дороге грузовиком молодой водитель резко выкрутил руль влево и оказался на встречной полосе, ударив в лоб «четверку». За рулем старенького «ВАЗа» ехал 86-летний мужчина.

Машину виновника ДТП помяло, но он не пострадал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Саму «четырнадцатую» тоже сильно помяло, но водителю госпитализация не понадобилась. А вот пожилой автолюбитель оказался на больничной койке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.