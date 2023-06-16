СК выясняет причины жесткой посадки кукурузника под Волгоградом

Кукурузник в поле.

16 июня следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку по факту жесткого приземления кукурузника в Волгоградской области. Напомним, инцидент случился неподалеку от села Медведица в Жирновском районе. Пилот выполнял работу по обработке, затем самолет стал падать. Летчик посадил судно посреди поля.

- В настоящее время следователем организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится осмотр места происшествия, - уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства.

Мужчина чудом выжил, кукурузник сильно поврежден. Устанавливается его техническое состояние.