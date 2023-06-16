Волгоградская область укрепляет тесное сотрудничество с ДОМ.РФ

Тесное сотрудничество поможет улучшить социальные, транспортные и инженерные инфраструктуры Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с генеральным директором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко в рамках ПМЭФ-2023. Они обсудили вероятную реализацию совместных проектов социальной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает администрация Волгоградской области.

Обе стороны обсудили задачи реализации социально-значимых проектов в Волгограде, а также привлечения долгосрочных инвестиций для создания объектов жилищного строительства и повышения качества городской среды.

Стоит отметить, что ДОМ.РФ – это финансовый институт развития в жилищной сфере России. Его инструменты и механизмы используются для решения задач комплексного развития территорий за счёт строительства транспортной, коммунальной, инженерной инфраструктур.