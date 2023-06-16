В Волгограде разъяренный мужчина одним ударом ножа убил сожительницу

На подозреваемого возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде на 39-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве 42-летней сожительницы, возбуждено уголовное дело. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, волгоградец убил несчастную одним ударом ножа.

Это случилось в ночь с 15 на 16 июня в одной из квартир многоэтажного дома №24 на улице Рионской в Дзержинском районе. Гражданские супруги распивали спиртное и поссорились. Мужчина схватил нож и ударил один раз в шею. Женщина умерла на месте.

- Подозреваемый задержан, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в следкоме региона.