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НовостиОбщество16 июня 2023 9:53

Оранжевый уровень засухи объявлен в Волгоградской области

Росгидромет сообщил о результатах июньского мониторинга
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Росгидромет сообщил о результатах июньского мониторинга

Росгидромет сообщил о результатах июньского мониторинга

Фото: Сергей ГАПОН

Накануне, 15 июня, Росгидромет озвучил результаты мониторинга засухи в регионах Южного федерального округа за июнь 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, в Волгоградской области объявлен оранжевый уровень засухи. Ожидаются неблагоприятные явления на водоемах.

Так. На Цимлянском водохранилище на Дону в районе станиц Нижний Чир, Суворовской, хутора Ложки и Красноярский на сегодняшний день уровень воды превышает неблагоприятную отметку. По прогнозам экспертов, в перспективе такие показатели сохранятся.

Причина – почвенная засуха из-за жары и отсутствия осадков. В Волгоградской области сохраняется сухая погода, поэтому запасов почвенной влаги может быть недостаточно.