В Волгограде задержали мужчину, ранившего пассажира при посадке на автобус

Задержанный признался, что ударил оппонента ножом в порыве гнева Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники полиции Ворошиловского района Волгограда задержали мужчину, который ударил ножом в спину волгоградца во время посадки на автобус. Подозреваемый признался, что напал на оппонента на эмоциях во время конфликта. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейским удалось установить, что напавшим на пассажира автобуса на остановке «Мир» утром 9 июня оказался 48-летний волгоградец. Он был доставлен в полицейский участок, где признался, что между ним и другим мужчиной произошел конфликт, он не справился с эмоциями и достал холодное оружие.

Ранее видео момента нападения попало на видеокамеры наружного наблюдения, но на нем не было видно лица преступника. На записи видно, как автобус подъезжает к остановке. Люди заходят в салон. Двери закрываются, затем снова открываются и оттуда на улицу вываливаются двое сцепившихся мужчин. Разнимать их бросились несколько очевидцев. Полиция объявила в розыск дебошира.