Под Волгоградом самолет СП-30 упал в поле

Фото: Южная транспортная прокуратура.

16 июня в Волгоградской области жестко приземлился самолет СП-30. Пилот совершал опрыскивание полей близ села Медведица в Жирновском районе, когда случились неполадки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, по данному факту незамедлительно организовали проверку.

- Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов по факту вынужденной посадки самолета СП-30 в Жирновском районе Волгоградской области. В ходе посадки самолет получил механические повреждения, пострадавших не имеется, - уточнили в ведомстве.

Пилоту удалось выжить, он отделался легким испугом. Самолет же сильно повредился во время жесткой посадки. По итогам проверки прокуратура примет решение.