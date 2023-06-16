В Волгоградскую область придут грозы, дожди и шквалистый ветер 17 июня

Летний дождь порадует волгоградцев Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют в Волгоградской области ухудшение погоды. Небольшие осадки по региону специалисты обещают уже сегодня, 16 июня, и ненастье продолжится и на следующий день. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

16 июня будет переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточного и северного направления со скоростью 6-11 м/с, возможны порывы 9-14 м/с. Температура воздуха +20...+25 градусов, местами возможно повышение до+31.

В субботу, 17 июня, также ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный порывы в дневное время суток 9-14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +20 градусов, днем потеплеет до +28...+33 градусов.

В региональной столице погода не сильно отличается. 16 июня синоптики не обещают обильных осадков, ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем - 8-13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +17...+19, днем потеплеет до 29 градусов.

В субботу, 17 июня, возможны кратковременные дожди. Днем возможны порывы ветра до 8-13 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +17...+19, днем распогодится до 24-26 градусов тепла.