В Волгограде для 5-летнего ребенка-инвалида в подъезде установили пандус

Суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Дзержинского района помогла защитить права семьи, воспитывающей 5-летнего ребенка-инвалида. Родители мальчика обратились в надзорный орган с жалобой на отсутствие пандусов в многоэтажном доме на улице Бурейской. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, малыш передвигается только на специальном кресле-коляске. При этом местная администрация игнорировала обращения.

- В то же время согласно действующему законодательству на органы местного самоуправления возложена обязанность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, - добавили в ведомстве.

Прокуратура потребовала установить пандус, Центральный райсуд удовлетворил иск. Исполнение решения взято на контроль.