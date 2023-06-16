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НовостиОбщество16 июня 2023 7:37

В Волгограде для 5-летнего ребенка-инвалида в подъезде установили пандус

Прокуратура помогла защитить права семьи, воспитывающей особенного малыша
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд принял решение.

Суд принял решение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Дзержинского района помогла защитить права семьи, воспитывающей 5-летнего ребенка-инвалида. Родители мальчика обратились в надзорный орган с жалобой на отсутствие пандусов в многоэтажном доме на улице Бурейской. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, малыш передвигается только на специальном кресле-коляске. При этом местная администрация игнорировала обращения.

- В то же время согласно действующему законодательству на органы местного самоуправления возложена обязанность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, - добавили в ведомстве.

Прокуратура потребовала установить пандус, Центральный райсуд удовлетворил иск. Исполнение решения взято на контроль.