«Ситиматик-Волгоград»: откуда взято количество проживающих в платежке за вывоз мусора?

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) дает разъяснение по вопросу: откуда взята информация о количестве граждан, проживающих, зарегистрированных, имеющих право собственности в жилом помещении?

Приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 28.01.2016 N 18/34/пр "Об утверждении состава, порядка, способов, сроков и периодичности размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о количестве зарегистрированных в жилых помещениях по месту пребывания и по месту жительства граждан" установлено, что МВД России и его территориальные органы размещают в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию о количестве зарегистрированных в жилых помещениях по месту пребывания и по месту жительства граждан, обязательное размещение которой предусмотрено пунктом 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон N 209-ФЗ).

Пунктом 3 приложения к вышеуказанному приказу установлено, что информация формируется МВД России на основе обработки сведений, содержащихся в базе данных и государственной информационной системе миграционного учета.

Для актуализации базы данных региональный оператор использует в работе сведения о количестве зарегистрированных граждан, запрашиваемые в системе ГИС ЖКХ.

Весной 2023 г. компания «Ситиматик-Волгоград» в ручном режиме провела проверку более 10 000 лицевых счетов, открытых в отношении жилых помещений Волгоградской области на предмет наличия в системе ГИС ЖКХ сведений о количестве зарегистрированных. Указанная информация была использована для актуализации сведений, необходимых для корректного начисления платы.

В настоящее время региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» начал работу по автоматизации процесса проверки данных по лицевому счету через систему ГИС ЖКХ в целях более быстрого и качественного процесса актуализации сведений по всем адресам на территории Волгоградской области. Проведенная работа должна способствовать снижению социального напряжения среди населения и увеличению процента собираемости платы за оказываемую услугу. Осуществить реализацию указанного проекта планируется до конца текущего года.

Напомним, что, если вы сменили фамилию/имя/отчество, выписались из квартиры или дома, приобрели или продали жилье, временно проживаете по другому адресу или у вас кто-то зарегистрирован, произошли любые изменения в составе жильцов, пожалуйста, вовремя сообщайте эти данные в нашу компанию. Это поможет избежать неточностей в начислениях и лишних трат.

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