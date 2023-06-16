На юге Волгограда в столкновении «Лады» и «ВАЗа» погибли два человека Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два человека погибли в смертельной аварии в Советском районе Волгограда 15 июня. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального глава МВД, жесткое столкновение «Лады Гранты» и «ВАЗа» произошло в 14.05 часов на трассе в направлении Нового Рогачика со стороны поселка Горный в направлении Горной Поляны.

- 49-летний водитель «Гранты» между 6-м и 7-м километром автодороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2109» под управлением 32-летней женщины-водителя, - уточнили в полиции региона.

Одну машину разорвало пополам. Водитель «девятки» и 33-летний пассажир «Лады» умерли на месте происшествия. Второй водитель госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).