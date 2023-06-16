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НовостиОбщество16 июня 2023 6:57

В Волгоградской области резко подорожал бензин трех марок

Цены на дизель остались неизменны
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Топливо для машины волгоградцам обходится все дороже

Топливо для машины волгоградцам обходится все дороже

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области продолжает дорожать топливо. Неизменной которую неделю подряд остается лишь средняя цена на дизель. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на Волгоградстат.

По данным на текущую неделю, бензин марки АИ-92 подорожал на 6 копеек и теперь литр такого топлива стоит в среднем 48,39 рубля.

Также на 6 копеек подорожало и топливо марки АИ-95 и теперь литр бензина обойдется водителям в 53,80 рубля.

А вот бензин марки АИ-98 подорожал в цене на 16 копеек, и в среднем водителям придется платить 60,50 рубля за литр.

Неизменной цена осталась только на дизельное топливо – его можно приобрести 56,36 рубля за литр.