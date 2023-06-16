Самолет из Армении запросил посадку в Волгограде из-за неполадок

Аэропорт Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне, 15 июня, самолет из Армении запросил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за технических неполадок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе воздушной гавани, в четверг Boeing авиакомпании ShirakAvia следовал по маршруту «Москва - Ереван». Командир воздушного судна подал сигнал в аэропорт Гумрак о возникших во время перелета трудностях. Было принято решение приземлиться. В 16.55 борт успешно совершил посадку.

Как выяснилось, на устранение проблемы потребуется время. В настоящий момент десятки пассажиров находятся в аэропорту. Им пришлось ждать со вчерашнего вечера другой борт. В общей сложности люди прождали около 16 часов. Сейчас они садятся в прибывший самолет.

- За пассажирами прибыл резервный самолет, сейчас он готовится к вылету, - уточнили в пресс-службе волгоградского аэропорта.